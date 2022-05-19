Москва, 19 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. На данный момент весь Запад ведет войну против России. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Доказательством тому служит масштаб поставок западного вооружения на Украину.

«Мы с вами хорошо все одинаково понимаем, что в специальной военной операции на территории Украины Россия сегодня воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад, просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Это драматичная вещь», — заявил Кириенко.