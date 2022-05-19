Оксана Переможенко, 19 мая 2022, 18:33 — REGNUM Американская студия TidalWave Productions выпустила комиксы про президента Украины Владимира Зеленского.
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Комикс называется Political Power: Volodymyr Zelenskyy, он будет доступен в печатном и электронном виде. Средства от продажи планируется передать в Международный комитет Красного Креста.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Сериала было мало, теперь комикс?..» — написал Polpasha.
«А про наркотики, откаты и распилы бюджета там есть?» — задался вопросом YG.
«Какая целевая аудитория у этого чтива? Дегенераты, неспособные читать нормальные тексты?» — недоумевает D.
«Последняя роль клоуна, роковой ангажемент», — добавил один из участников обсуждения.
«Да чему удивляться? Украина — авангард свободы и демократии. Зеленский — герой и защитник. Дерьмо — шоколад», — отреагировал Серёга.
«Мир лицемерия, лжи и двойных стандартов…» — не выдержал Roman.
«Будет Зеле (Зеленскому — О. П.) что в тюрьме почитать», — не без сарказма прокомментировала Oksana.
«Ну понятно, они считают, что плебсу можно скормить все что угодно, главное — грамотно упаковать», — задумалась Елена.
«Пуля из *овна не светит и не летит — она воняет, но не более того!» — пишет Александр.
«Какой позор! Смешно выглядит, как они пытаются натянуть сову на глобус. Зато теперь мы видим, как они «героев» лепят», — отметила Юлия.
«И нет момента, где маэстро играет на пианино», — иронизирует Mihail, напоминая об известном юмористическом номере «95 квартала», в котором Зеленский изображает игру на пианино причинным местом.
«Для дебилов сказки в картинках…» — не выдержал Евгений.
«Азовсталь он там деблокирует? Ну хоть в комиксах…» — шутит Иван.
«Зеленский уже никто. Пусть хоть в комиксах будет героем», — написал Garik.
«Великий воин! На белого коня и за собой веди войска! Или в бункере как-то спокойней?» — поинтересовался Игорь.
«Он даже нарисованный наркоманом выглядит», — отреагировал Валерий К.
«Я бы на месте Зеленского призадумался, уж не хочет ли его начальство сделать из него великомученика посмертно», — подытожил Edward.
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