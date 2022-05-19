Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 18:13 — REGNUM В Тюменской области 15-летний подросток на автомобиле сбил девочку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Несовершеннолетний нарушитель, сбивший ребёнка Госавтоинспекция по Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 мая около 24:00 (22:00 мск) на улице Лесной в селе Велижаны Нижнетавдинского района. Подростки шли по краю проезжей части, когда одну из девочек сбил автомобиль и скрылся с места происшествия. Школьницу отбросило от удара в кювет, она получила травмы позвоночника, ноги и другие травмы. Девочка госпитализирована.

По «горячим следам» дорожные полицейские установили водителя, который оказался тоже школьником. Автомобиль «ВАЗ2109» с характерными повреждениями обнаружился на дороге в деревне Усть-Иска. Владельцем автомобиля оказался восьмиклассник. Он заявил, что купил машину в тайне от родителей.

На мать школьника составлен административный материал за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Как ранее сообщало РЕ, ДТП с участием подростков стало бичом Тюменской области. Все они ездят без прав, зачастую задержанные несовершеннолетние находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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