Москва, 19 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Безвозмездную помощь Донбассу на добровольном начале оказывают порядка 75 тыс. жителей России. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба МГЕР Волонтеры в Донбассе

«У нас сегодня 75 тыс. человек в стране добровольно, безвозмездно, это волонтерская деятельность, осуществляют помощь», — сказал Кириенко.

По его словам, добровольцы работают в пунктах временного размещения, куда приехали беженцы из Донбасса, а также в пунктах комплектации гуманитарной помощи.