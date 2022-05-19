Москва, , 18:06 — REGNUM Бывшему украинскому президенту Михаилу Саакашвили не следовало рваться на Украину, он не доделал свою работу в Грузии — из-за этого возникли дальнейшие проблемы, рассказал бывший американский президент Джордж Буш-младший в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Джордж Буш — младший и Михаил Саакашвили White House photo by Eric Draper

Пранкеры 19 мая на просветительской марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» представили фрагмент беседы, которую Буш вёл с ними, думая, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда речь зашла о Саакашвили, «Зеленский» сказал: «Но он тоже не смог вступить в НАТО — это его огромный провал».

Джордж Буш-младший «Да. Но на самом деле, если бы был верен своим корням, он бы до сих пор был в Грузии, а не мотался по Украине и другим местам. Знаете, меня это расстроило, его избрали, он хорошо поработал какое-то время. Был отпор его администрации, и я подумал, что он останется и будет бороться за грузинскую демократию, но вместо этого он уехал на Украину…»

Необнародованные сегодня, 19 мая, фрагменты беседы с Украины бывшем президентом Вован и Лексус представят в очередном выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

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