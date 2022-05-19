Буш: Саакашвили следовало сидеть в Грузии, а не болтаться по Украине
Москва, 19 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Бывшему украинскому президенту Михаилу Саакашвили не следовало рваться на Украину, он не доделал свою работу в Грузии — из-за этого возникли дальнейшие проблемы, рассказал бывший американский президент Джордж Буш-младший в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Пранкеры 19 мая на просветительской марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» представили фрагмент беседы, которую Буш вёл с ними, думая, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда речь зашла о Саакашвили, «Зеленский» сказал: «Но он тоже не смог вступить в НАТО — это его огромный провал».
Необнародованные сегодня, 19 мая, фрагменты беседы с Украины бывшем президентом Вован и Лексус представят в очередном выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.