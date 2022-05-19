Париж, , 18:02 — REGNUM Последняя цепочка инцидентов, произошедших в Приднестровье, указывает на то, что украинский конфликт может расшириться на соседние государства, заявил 19 мая президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Молавии Майей Санду.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам французского президента, ситуация на Украине представляет угрозу для безопасности Молдавии.

«Распространение конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на… суверенитет и территориальную целостность Молдавии», — цитирует слова Макрона агентство RT.

Напомним, с конца апреля 2022 неизвестные устраивают провокации на территории Приднестровья. В частности, обстреляно здание МГБ республики и ТВ-ретрансляторы.

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