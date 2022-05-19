Нью-Йорк, США, , 18:00 — REGNUM Американская актриса Памела Андерсон подрабатывает выгульщиком собак между спектаклями на Бродвее. Об этом 19 мая пишет TMZ.

Памела Андерсон Toglenn

Как отмечает СМИ, в свободное от постановок время Андерсон выгуливает чужих собак в Нью-Йорке (США), так как скучает по своим питомцам. Собаки актрисы не могут путешествовать вместе с ней, поэтому остаются дома, пока артистка уезжает на гастроли на несколько недель.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года Hulu представил сериал под названием «Пэм и Томми». Шоу рассказывает историю отношений барабанщика Томми Ли и актрисы Памелы Андерсон после утечки их секс-видео.

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