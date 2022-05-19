Калужская область, 19 мая 2022, 17:59 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 19 мая, участие в работе пленарного заседания «Актуальные меры поддержки высокотехнологичного бизнеса» в рамках конференции «Пионеры инноваций: высокотехнологичный бизнес Калужской области». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участниками мероприятия стали генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Сергей Поляков, генеральный директор АО «АИР» Павел Гранков, руководители вузов области, представители малых инновационных предприятий региона, студенты.
Отмечалось, что Калужская область активно участвует в программах поддержки малых инновационных предприятий, реализуемых федеральными институтами развития, в том числе Фондом содействия инновациям. Благодаря этому предприятия привлекают инвестиции как на выполнение научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), так и на организацию высокотехнологичных производств. В декабре 2021 года между правительством Калужской области, Фондом содействия инновациям (ФСИ) и Агентством инновационного развития Калужской области было заключено Соглашение о взаимодействии.
За 10 лет по линии фонда привлечено более 1 млрд рублей в НИОКР и коммерциализацию проектов. Инвестиции по данным проектам превысили 750 млн рублей. Поддержано 176 инновационных проектов. В 2022 году для участия в программах ФСИ уже подано 36 заявок на общую сумму 327,4 млн рублей. За 1 квартал 2022 года поддержано 3 заявки на общую сумму 21 млн рублей.
С целью поддержки молодых ученых и специалистов Калужской области ежегодно проводится региональный этап конкурса Фонда содействия инновациям — «Умник» и Городской конкурс стипендий в Обнинске. В них участвуют студенты вузов Калужской области. За последние 8 лет общее количество участников выросло почти в 4 раза и составило 782 человека. За все время существования программы «Умник» поддержку Фонда содействия инновациям получили 167 молодых инноваторов Калужской области.
Владислав Шапша отметил, что применение высоких технологий и внедрение инноваций вносит всё больший вклад в экономическое и социальное развитие региона. Развитию законодательства, развитию институтов поддержки инновационной деятельности уделяется особое внимание. Более 10 лет работает Агентство инновационного развития. Оно занимается поддержкой малого бизнеса в инновационных сферах. «Экономика знаний» стимулирует нас к развитию системы образования. Для школьников создаются специализированные классы и школы — «атомные» классы в Обнинске, IT-лицей в Калуге. Мы интенсивно работаем над развитием инноваций в университетской среде.