Калужская область, 19 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 19 мая, участие в работе пленарного заседания «Актуальные меры поддержки высокотехнологичного бизнеса» в рамках конференции «Пионеры инноваций: высокотехнологичный бизнес Калужской области». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участниками мероприятия стали генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Сергей Поляков, генеральный директор АО «АИР» Павел Гранков, руководители вузов области, представители малых инновационных предприятий региона, студенты.

Пресс-служба правительства Калужской области Конференция «Пионеры инноваций: высокотехнологичный бизнес Калужской области».

Отмечалось, что Калужская область активно участвует в программах поддержки малых инновационных предприятий, реализуемых федеральными институтами развития, в том числе Фондом содействия инновациям. Благодаря этому предприятия привлекают инвестиции как на выполнение научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), так и на организацию высокотехнологичных производств. В декабре 2021 года между правительством Калужской области, Фондом содействия инновациям (ФСИ) и Агентством инновационного развития Калужской области было заключено Соглашение о взаимодействии.

Пресс-служба правительства Калужской области Конференция «Пионеры инноваций: высокотехнологичный бизнес Калужской области».

За 10 лет по линии фонда привлечено более 1 млрд рублей в НИОКР и коммерциализацию проектов. Инвестиции по данным проектам превысили 750 млн рублей. Поддержано 176 инновационных проектов. В 2022 году для участия в программах ФСИ уже подано 36 заявок на общую сумму 327,4 млн рублей. За 1 квартал 2022 года поддержано 3 заявки на общую сумму 21 млн рублей.

«У многих сейчас открываются уникальные возможности для развития, в том числе в связи уходом с российского рынка крупных компаний и сервисов. Наши предприятия переходят на российские технологии. Фонд предоставляет возможности для поддержки стартапов-инноваторов, активно взаимодействует с Калужской областью», — сказал Сергей Поляков.

С целью поддержки молодых ученых и специалистов Калужской области ежегодно проводится региональный этап конкурса Фонда содействия инновациям — «Умник» и Городской конкурс стипендий в Обнинске. В них участвуют студенты вузов Калужской области. За последние 8 лет общее количество участников выросло почти в 4 раза и составило 782 человека. За все время существования программы «Умник» поддержку Фонда содействия инновациям получили 167 молодых инноваторов Калужской области.

Владислав Шапша отметил, что применение высоких технологий и внедрение инноваций вносит всё больший вклад в экономическое и социальное развитие региона. Развитию законодательства, развитию институтов поддержки инновационной деятельности уделяется особое внимание. Более 10 лет работает Агентство инновационного развития. Оно занимается поддержкой малого бизнеса в инновационных сферах. «Экономика знаний» стимулирует нас к развитию системы образования. Для школьников создаются специализированные классы и школы — «атомные» классы в Обнинске, IT-лицей в Калуге. Мы интенсивно работаем над развитием инноваций в университетской среде.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша на конференции «Пионеры инноваций: высокотехнологичный бизнес Калужской области».

«Лидеры инновационных предприятий — это люди достаточно опытные, прошедшие серьезный жизненный путь, достигшие результатов, рискнувшие. Сегодня мы очень рассчитываем, что молодые люди, студенты воспользуются уже имеющимся наработками, смогут сделать те шаги, которые позволят сохранить Калужской области лидерство в инновационном развитии. Мы совершенствуем меры поддержки высокотехнологичных проектов. Помогаем стартапам привлечь льготное финансирование и грантовую поддержку. Сейчас у молодежи есть все возможности проявить себя», — подчеркнул Владислав Шапша.