Тамбов, , 17:58 — REGNUM В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры инвалида Великой Отечественной войны 1922 года рождения обеспечили льготными лекарствами. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщина — инвалид Великой Отечественной войны — стоит на диспансерном учете Тамбовской городской клинической больницы № 4. В апреле, после комплексного осмотра участковым терапевтом, несмотря на наличие жалоб на состояние здоровья, её не обеспечили льготными лекарствами.

Только в ходе прокурорской проверки пациентку на дому повторно осмотрел врач и выписал льготные рецепты на показанные лекарственные препараты, доставка которых организована на дом через волонтёров.

Прокуратура района внесла в адрес больницы представление. Сообщается, что виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.