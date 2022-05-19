Рязань, 19 мая 2022, 18:02 — REGNUM Систему мониторинга и рейтингования районов поручил создать в Рязанской области врио губернатора Павел Малков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе правительства региона.
Предложение прозвучало на заседании штаба по вопросам гражданского строительства. По мнению руководителя области, подобный проект нужен для того, чтобы увидеть отстающих и определять лучшие практики для внедрения в других муниципалитетах. Кроме того, Павел Малков призвал руководителей профильных структур избегать формальных докладов.
Лучшие региональные практики планируют внедрять в муниципалитетах.