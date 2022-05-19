Рига, , 17:54 — REGNUM В первом квартале 2022 года в Латвии было 443 400 получателей пенсий по возрасту, а средний размер пенсии составлял 410,47 евро. Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны со ссылкой на собственные данные.

В Латвии Vadim Timoshkin

Организация экономического сотрудничества и развития подвергла критике пенсионную систему Латвии. В отчете указывалось, что «в отличие от многих других стран ОЭСР латвийские пенсионеры сейчас беднее, чем в среднем в странах–участницах организации». Кроме того, Латвия, учитывая старение общества, не накопила такие резервы, чтобы в будущем можно было выплачивать нормальные пенсии.

ОЭСР также подчеркнула, что все более серьезные опасения создает нынешний размер пенсий. Например, в 2018 году начавший в Латвии работать на полную ставку человек мог рассчитывать на пенсию в размере 54,3% от заработной платы по сравнению с 58,6% в среднем по ОЭСР.

Вследствие сокращения численности населения и уменьшения занятости в Латвии сократятся брутто–социальные взносы, в результате чего, по оценкам ОЭСР, человек, который в 2059 году выйдет на пенсию в возрасте 65 лет с 40–летним трудовым стажем, сможет получать в виде пенсии только 41,7% от своих предыдущих доходов.

По мнению организации, демографическое давление, создаваемое снижением численности населения и старением общества, требует проведения в Латвии реформы пенсионной системы.