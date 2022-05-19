Лос-Анджелес, США, , 17:47 — REGNUM Сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Академия Амбрелла». Об этом 19 мая пишет «Канобу».

Семья в сборе Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США

В новых эпизодах членам «Академии Амбрелла» встретятся и объединятся с участниками «Академии Спэрроу» — версией Амбреллы, созданной Харгривзом в альтернативной реальности. Премьера шоу запланирована на 22 июня 2022 года.

Добавим, что к своим ролям вернулись Эллиот Пейдж, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Том Хоппер, Роберт Шиэн и другие. В новом сезоне выйдет десять эпизодов.

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