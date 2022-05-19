Бухарест, 19 мая 2022, 17:54 — REGNUM В столице Румынии в возрасте 84-х лет скончался известный румынский художник и педагог Генри Мавродин. Об этом 19 мая сообщает бухарестское издание Romania Libera. Дата и место прощания не уточняются.
Согласно официальной информации, смерть мастера наступила по естественным причинам. По некоторым сведениям, ранее Мавродин перенес инфаркт.
Генри Мавродин являлся профессором рисунка и живописи Бухарестского национального университета искусств (1991-2001), деканом факультета истории и теории искусств Бухарестского национального университета искусств (1996-2001).
На протяжении своей карьеры регулярно организовывал персональные выставки в России, Италии, Швеции, Венгрии, Франции и США.
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