Бухарест, 19 мая 2022, 17:54 — REGNUM В столице Румынии в возрасте 84-х лет скончался известный румынский художник и педагог Генри Мавродин. Об этом 19 мая сообщает бухарестское издание Romania Libera. Дата и место прощания не уточняются.

Оноре Домье. Художник. 1850
Оноре Домье. Художник. 1850

Согласно официальной информации, смерть мастера наступила по естественным причинам. По некоторым сведениям, ранее Мавродин перенес инфаркт.

Генри Мавродин являлся профессором рисунка и живописи Бухарестского национального университета искусств (1991-2001), деканом факультета истории и теории искусств Бухарестского национального университета искусств (1996-2001).

На протяжении своей карьеры регулярно организовывал персональные выставки в России, Италии, Швеции, Венгрии, Франции и США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии скончался актер Ремус Мэргиняну