Бухарест, 19 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В столице Румынии в возрасте 84-х лет скончался известный румынский художник и педагог Генри Мавродин. Об этом 19 мая сообщает бухарестское издание Romania Libera. Дата и место прощания не уточняются.

Оноре Домье. Художник. 1850

Согласно официальной информации, смерть мастера наступила по естественным причинам. По некоторым сведениям, ранее Мавродин перенес инфаркт.

Генри Мавродин являлся профессором рисунка и живописи Бухарестского национального университета искусств (1991-2001), деканом факультета истории и теории искусств Бухарестского национального университета искусств (1996-2001).

На протяжении своей карьеры регулярно организовывал персональные выставки в России, Италии, Швеции, Венгрии, Франции и США.