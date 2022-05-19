Лондон, , 17:46 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал украинскому президенту Зеленскому о поставках вооружения Украине, сообщает 19 мая пресс-служба главы правительства Британии.

Борис Джонсон Number 10

Об этом Джонсон рассказал в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

По его словам, Украине будут переданы противокорабельные ракеты, артиллерия и беспилотники.

«Отметив недавнее объявление о дополнительной военной помощи Украине на 1,3 миллиарда фунтов, премьер-министр рассказал о поддержке обороны Украины, в том числе дальнобойной артиллерии, ракетах класса «земля — корабль» и беспилотниках», — указано в сообщении пресс-службы главы кабмина Британии.

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