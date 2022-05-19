Рига, 19 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Накануне запланированного на 20 мая нынешнего года шествия в столице Латвии «За освобождение от советского наследия» его организаторы и участники выдвинули требования президенту, парламенту и правительству страны. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Так, они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах времен СССР, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими деятелями.

Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах национального парламента, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают специальную военную операцию России на территории Украины.

«На народном собрании 20 мая 2022 года, посвященном укреплению духа латвийского народа, его костяка и самосознания, мы выразим позицию о праздновании 9 мая, а также об освобождении от советского идеологического наследия — памятников и памятных знаков», — заявляют организаторы шествия.

При этом они выразили мнение, что демонтаж мемориалов и памятников, лишение гражданства за убеждения, репрессии в отношении инакомыслящих соответствуют европейским ценностям: «Так сделаем все, чтобы Латвия стала государством, которое основано на европейских ценностях и заботится о своей уникальной идентичности».