Вашингтон, 19 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о намерении голосовать за Республиканскую партию на выборах в 2022 году, хотя в прошлом он голосовал за демократов, сообщает 19 мая Reuters.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они (в основном) несли добро. Но теперь они плодят разделение и ненависть, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев», — написал Маск в Twitter.

«Теперь наблюдайте, как они развернут против меня кампанию грязных трюков», — добавил он.

Ранее Илон Маск заявил, что американцы избрали президентом Джо Байдена только для того, чтобы «отдохнуть» от противоречивых и драматичных действий прежнего главы Белого дома Дональда Трампа.