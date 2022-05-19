Казань, 19 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Татарии на обеспечение безопасности в детских лагерях потратят около 17 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

«Бюджет Татарстана в этом году выделил около 17 млн рублей, чтобы в летний период в круглосуточном режиме обеспечить безопасность и охрану наших детей и сотрудников», — уточнил он.

К работе в оздоровительных лагерях сотрудники частных охранных предприятий приступят с 1 июня.

По словам Садыкова, в республике на реконструкцию, строительство и ремонт 26 детских лагерей направили уже 3,3 млрд рублей. Необходимо отремонтировать или построить еще около 70 объектов, заключил представитель министерства по делам молодежи РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по программе туристического кешбэка на смены с 1 мая по 1 сентября можно приобрести путевки во все детские лагеря (более 120 лагерей).

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