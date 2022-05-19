Нарва, Эстония, 19 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Нарвскому заводу «Балтиец», который в настоящее время работает под брендом Fortaco Estonia, 19 мая исполнилось 75 лет. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио страны ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В годы СССР завод был секретным производством без адреса и названия, ведущим советским машиностроительным предприятием. В 1960-х годах здесь начали развивать электронную промышленность, и завод стал одним из самых высокотехнологичных предприятий электроники и механики Советского союза. В 1966 году предприятие получило название «Балтиец». На нем работало несколько тысяч специалистов.

После развала СССР завод утратил свое стратегическое значение и несколько раз менял владельцев и профиль работы. С 2013 года завод по производству металлоконструкций и деталей входит в датский концерн Fortaco Group.

Сегодня Fortaco Estonia является одним из крупнейших работодателей в Нарве, на заводе работает 600 человек. В этом году юбилей по стажу на заводе отмечают 76 работников. Некоторые из них работают на заводе 20-50 лет.