19 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, призвавшего обеспечить беспрепятственный доступ на рынки продовольствию и удобрениям из России.

Анна Царькова, , 17:59 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал обеспечить беспрепятственный доступ на рынки продовольствию и удобрениям из России. Об этом она заявил 18 мая на встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям», которая была организована США.

Поль Сезанн. Яблоки.1878-1879

«Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — привод его слова ИА Красная Весна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Есть старая английская поговорка: джентльмен всегда играет по правилам, если джентльмен проигрывает, он меняет правила», — отреагировал Redwolf.

«Вот они где, 3% мирового ВВП зарылись-то… Оказалось, что капитализация Apple некалорийна», — с сарказмом добавил Evgendolf.

«Проблема в том, что они вывезут продовольствие к себе, а Африка, Южная Америка, Азия не получат ни грамма», — отметила Natalya.

«Походу, у сэров намечаются проблемы даже с овсянкой», — иронизирует Лёлик.

Паула Модерзон-Беккер. Стол с завтраком. 1905

«Сначала надо своих накормить», — призвал Adam.

«А что так? И уже не очень-то и вражеские товары из России?..» — поинтересовалась Оксана.

«Нет уж, нет уж. Санкции, так санкции. Голодайте теперь», — добавила Наталья Л.

«Пусть наше зерно идет в Африку и Азию, там люди реально голодают. А Европа пусть кушает то, чего у нее очень много: оружие, пакеты санкций, айти-технологии, русофобию и т.д. Предлагаю поставить им продукты через 5 лет. Но они могут приблизить это время. Капитуляция Украины — на один месяц пораньше привезем. Снятие всех санкций — еще на месяц пораньше. И т. д. И за каждый восстановленный памятник советским солдатам — так и быть, на один день приблизят поставку. А потом раздать карточки на продовольствие, чтобы не переедали», — прокомментировала Ирина К.

«Продукты — нам оставить и немного друзьям, удобрения — только друзьям», — добавила Diana G.

«Пусть отменят ВСЕ санкции и компенсируют ущерб, а потом пусть приходят, поговорим…» — отреагировал Mikhail K.

«Нет, правила игры должны быть такие! Санкции вводили поэтапно и применили наконец самые-самые адские санкции. Но что-то самим почему-то от этого поплохело и хотят санкции частями снимать. Нет уж, если снимаем санкции, то все разом и с гарантиями, что такого больше не будет. Золотовалютных резервов это, естественно, тоже касается. Либо оставляем как есть, и ешьте акции Apple и Tesla. И ВСУ пусть заканчивают с помощью, если хотят продовольствия и удобрений, это в качестве извинений от них будет», — написал Роман.

«Только за рубли», — отреагировал Alex S.

«Какие молодцы: мы купим и удобрения, и зерно заберем. А все, а уже не надо, уже не продаётся», — не без сарказма пишет Xenia S.

«А теперь мой маленький сценарий. К зиме… произойдет следующее. Из-за высоких цен на удобрения урожай будет плохой, пол-Украины не засевали, из России экспорта нет. Начнутся голодные бунты в третьих странах. Беженцы хлынут в Европу. А тут еще и газ подорожал. Сами европейцы по «Макдоналдсам» греются, а тут еще голодных африканцев вал навалил… Всё, коллапс… Начнется резкий откат санкций и резкое желание мириться…» — отметил Alexey.

«Больше будут коллективно гадить — будет больше удобрений. Ах да, чтоб гадить, надо что-то есть… Замкнутый круг», — иронизирует Oleg.

«Как-то странно: враги хотят от нас и удобрений, и зерна. Рожа не треснет? ж*** не слипнется? Только в обмен на роспуск НАТО», — не без сарказма подытожил Rem.