Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Государственный Русский музей вернул в Петербург из своего филиала в Испании 314 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Среди их авторов — Малевич, Филонов, Кандинский, Бурлюк, Васнецов и другие великие художники и скульпторы. Эти произведения экспонировались в Малаге в составе четырех выставок, сообщили 19 мая в пресс-службе Русского музея.

В Русский музей доставили произведения из Испании Пресс-служба Русского музея

«На самом деле возвращение вещей в музей — это всегда радость, даже если одна вещь возвращается или много вещей с разных выставок, не только из-за рубежа или из российских музеев и городов, — это всегда радость. Но сейчас это особая радость, потому что очень много пришлось пережить, для того, чтобы эти вещи вернулись, 314 произведений, четыре выставки, — заявил генеральный директор музея Владимир Гусев. — Страховая оценка была столь высока, что был риск, а такие случаи были, что таможенники могут расценить это как предметы роскоши. Надо было добиваться, появились новые ограничения в связи с санкциями, но вот вещи вернулись».

Владимир Гусев отметил, что причина, по которой объекты возвращаются в музей, не вызывает у него положительных эмоций. То, что в Россию массово приходится возвращать произведения искусства, Гусев объяснил волной русофобии на Западе.

«Ни в коем случае культура не должна страдать из каких-то политических соображений. Вот то, что сейчас закрываются выставки, запрещаются концерты, исполнение русской музыки, отменяются уроки литературы, Достоевский и так далее, — вот это недопустимо», — подчеркнул генеральный директор Русского музея. Он добавил, что культура — это та вещь, которая всегда противостояла агрессии.

В Русский музей вернулись произведения из Испании Пресс-служба Русского музея

Напомним, что недавно в Эрмитаж вернули из Франции экспонаты коллекции братьев Морозовых. Они включают в себя более 60 объектов искусства, которые выставлялись в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: Произведения искусства из коллекции Морозовых вернулись в Россию