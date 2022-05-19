Вашингтон, 19 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения штата Массачусетс, США, подтвердил единичный случай заражения вирусом обезьяньей оспы у мужчины, недавно прибывшего из Канады. Это первый выявленный случай обезьяньей оспы в США в 2022 году, сообщает 19 мая Reuters.

Человеческая рука с пустулами оспы

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также подтвердили наличие вируса обезьяньей оспы.

Агентство штата заявило, что данный случай «не представляет опасности для населения, и зараженный госпитализирован и находится в хорошем состоянии».

Заражение американца последовало за серией нескольких случаев в других странах, которые вызывают тревогу у органов здравоохранения.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в США зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, вспышка которого ранее произошла на птицефермах в нескольких штатах страны.