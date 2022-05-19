Тюмень, 19 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Тюмени за полгода обслуживания платных парковок предлагают будущему подрядчику по максимальной стоимости более 5,6 млн рублей. Данные о тендере от заказчика «Тюменьгортранс» размещены на сайте госзакупок.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Схема платных парковок Тюмени

В услуги входит программное обеспечение парковок, обслуживание автоматических касс, камер видеонаблюдения, фиксации автомобильных номеров, терминалов по приёму платы, обслуживание стоек, шлагбаумов и прочее. Подрядчику предстоит обслужить более 1600 парковочных мест. Срок работы с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

По сообщению газеты «Тюменская область сегодня», сейчас в Тюмени действует два типа платных парковок — плоскостные и придорожные. Стоимость паркингов — от 25 до 45 рублей в час (тарификация поминутная).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, платный период действует в будни с 7:00 до 19:00. Бесплатно можно парковаться первые 15 минут; после 19:00 часов вечера и до 7:00; в выходные и праздничные дни; автомобилям, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов.