Москва, , 17:31 — REGNUM Мощности одной российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» хватит на то, чтобы уничтожить половину побережья континента, враждебного для России, заявил 19 мая глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — заявил Рогозин.

Напомним, 20 апреля 2022 года Минобороны РФ успешно провело первый пуск новейшей МБР «Сармат».

Ракета была запущена из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк, учебные боевые блоки поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.

В Ужурском ракетном соединении РВСН в Красноярском крае уже идёт подготовка первого ракетного полка к перевооружению на ракетный комплекс «Сармат».

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс «Сармат» может нести планирующие гиперзвуковые блоки и гарантирует преодоление любых существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

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