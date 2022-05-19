Москва, , 17:43 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — неоднозначная фигура, об этом знают в США: он хоть и «буйный», но к сожалению, не смог обыграть Москву, заявил 43-й президент США Джордж Буш-младший в разговоре с российскими пранкерами.

Саакашвили и галстук

Фрагмент разговора обнародовали 19 мая пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Считая, что говорит по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, бывший глава Штатов был откровенен.

Когда «Зеленский» принёс извинения за то, что выгнал Саакашвили с Украины, потому что «устал от него» (тот «постоянно употреблял наркотики в нашей администрации и просил много денег»), Буш сказал:

«Да, я знаю, слушайте. В душе он буйный парень. Да, я согласен, у нас были проблемы с ним в Грузии. [Президент России Владимир] Путин расставил ловушку, и он в неё попал. И любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства. Я бы дал вам совет. Но знаете, я не разговаривал с Саакашвили с 2008 года».

Добавим, что неопубликованные сегодня, 19 мая, фрагменты разговора с Бушем пранкеры представят в ближайшее время в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

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