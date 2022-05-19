Судак, Крым, , 17:27 — REGNUM Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия 19 мая.

Участники фестиваля «Таврида» Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ»

Как отметили в пресс-службе, фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России и объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России. Образовательная часть «Тавриды. АРТ», подготовленная Университетом креативных индустрий арт-кластера «Таврида», сфокусируется на теме «сложности = возможности», а именно на том как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру. Ключевые эксперты индустрии обсудят вопросы использования возможностей в новых экономических условиях, импортозамещения и создания системы поддержки молодых творцов и их проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация участников на фестиваль «Таврида. АРТ» уже стартовала. В мероприятии примут участие 3,5 тыс. человек со всей страны.

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