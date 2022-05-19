Губкин, Белгородская область, , 17:29 — REGNUM Бывшего работника медицинского учреждения уличили в мошенничестве при работе призывной комиссии в Губкине Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 19 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Призывник на медосмoтре Mil.ru

Женщина за незаконное денежное вознаграждение занималась фальсификацией результатов военно-врачебной комиссии. Ложные сведения позволяли призывникам получить освобождение от срочной службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации по состоянию здоровья. Кроме того, медик за деньги оформляла фиктивные больничные листы, позволяющие её «клиентам» не проходить срочную военную службу по медицинским показаниям.

Решением Губкинского районного суда ей назначено наказание в виде денежного штрафа «в значительном размере».

Приговор вступил в законную силу.