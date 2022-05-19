Копенгаген, 19 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Для членов НАТО нет ничего необычного в наличии различных мнений, заявил 18 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя сопротивление Турции принятию Швеции и Финляндии в военный блок. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«В НАТО нередко встречаются разные мнения по поводу важных решений. У нас в НАТО есть большой опыт работы в ситуациях, когда мнения расходятся. Мы садимся и находим решения», — рассказал Столтенберг журналистам во время визита в Копенгаген.

«Мы находимся в тесном контакте с Финляндией, Швецией и Турцией. Мы обсуждаем озабоченность, которую выразила Турция», — добавил он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на попытки западных дипломатов найти компромисс с Анкарой, 18 мая выступил с еще более решительными возражениями против быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО.