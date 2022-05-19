Вашингтон, 19 мая 2022, 18:12 — REGNUM Американский рэпер The Game (Джейсон Террелл Тейлор) заявил, что является одним из лучших хип-хоп-артистов в истории. Об этом пишет издание Complex 19 мая.
«Я знаю, что мой альбом станет лучшим релизом 2022 года, потому что энергия на нём кажется такой, будто я только что подписал контракт с лейблом. Вы никогда не слышали, чтобы я так читал рэп, обещаю вам», — рассказал музыкант. Также The Game добавил, что предстоящий проект лишь укрепит его в статусе «лучшего рэпера из ныне живущих».
Напомним, что The Game прославился в 2005 году, опубликовав свой дебютный альбом The Documentary. К настоящему моменту дискография артиста насчитывает девять студийных пластинок.
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