Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Американский рэпер The Game (Джейсон Террелл Тейлор) заявил, что является одним из лучших хип-хоп-артистов в истории. Об этом пишет издание Complex 19 мая.

Рэпер The Game Скриншот из интервью для UPROXX

«Я знаю, что мой альбом станет лучшим релизом 2022 года, потому что энергия на нём кажется такой, будто я только что подписал контракт с лейблом. Вы никогда не слышали, чтобы я так читал рэп, обещаю вам», — рассказал музыкант. Также The Game добавил, что предстоящий проект лишь укрепит его в статусе «лучшего рэпера из ныне живущих».

Напомним, что The Game прославился в 2005 году, опубликовав свой дебютный альбом The Documentary. К настоящему моменту дискография артиста насчитывает девять студийных пластинок.

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