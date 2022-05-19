Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Учительница биологии школы №233 Санкт-Петербурга потребовала от выпускника в качестве извинения перед ней встать на колено. После того, как об инциденте стало известно в СМИ, педагог уволилась, сообщили 19 мая ИА REGNUM в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Франсуа Абел. Склонивший колена. 1856

Инцидент произошел во время репетиции выпускного, состоявшейся 16 мая. Учитель биологии Елена С. потребовала от выпускника 11 класса публично извиниться, встав на колено, из-за того, что молодой человек позволил себе грубое высказывание в ее адрес.

Как отметили в администрации района, руководством школы и отделом образования района был проведён разбор данной ситуации.

«Учителем были сделаны выводы, Елена С. осознала, что допустила грубое нарушение педагогической этики и приняла решение уволиться в тот же день, — пояснили в пресс-службе. — Такое поведение является некорректным для учителя, даже несмотря на вызывающее поведение ученика».