Кострома, 19 мая 2022, 17:30 — REGNUM Новым председателем Совета костромского отделения «Справедливой России — За правду» стал Николай Цвиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава отделения был выбран на заседании президиума Центрального совета партии 18 мая.
Николаю Цвилю 35 лет, он уроженец Парфеньевского района Костромской области. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «механизация сельского хозяйства». Работал в лесной промышленности, директором муниципальной теплоснабжающей организации в Парфеньево. Политическую карьеру начал в 2020 году, избравшись в Костромскую областную думу при поддержке справедливороссов.
Прежний глава областного отделения СР Александр Плюснин занял это место в феврале 2020 года. Он является руководителем партийной фракции в заксобрании региона.
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