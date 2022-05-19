Кострома, , 17:30 — REGNUM Новым председателем Совета костромского отделения «Справедливой России — За правду» стал Николай Цвиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Цвиль

Глава отделения был выбран на заседании президиума Центрального совета партии 18 мая.

«На данном заседании единогласным решением была поддержана и рекомендована моя кандидатура для избрания Председателем Совета регионального отделения партии в Костромской области» , — написал политик в социальных сетях.

Николаю Цвилю 35 лет, он уроженец Парфеньевского района Костромской области. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «механизация сельского хозяйства». Работал в лесной промышленности, директором муниципальной теплоснабжающей организации в Парфеньево. Политическую карьеру начал в 2020 году, избравшись в Костромскую областную думу при поддержке справедливороссов.

Прежний глава областного отделения СР Александр Плюснин занял это место в феврале 2020 года. Он является руководителем партийной фракции в заксобрании региона.

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