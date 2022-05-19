Кострома, 19 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Новым председателем Совета костромского отделения «Справедливой России — За правду» может стать Николай Цвиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Цвиль

Его кандидатура была поддержана на заседании президиума Центрального совета партии 18 мая.

«На данном заседании единогласным решением была поддержана и рекомендована моя кандидатура для избрания Председателем Совета регионального отделения партии в Костромской области» , — написал политик в социальных сетях.

Николаю Цвилю 35 лет, он уроженец Парфеньевского района Костромской области. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «механизация сельского хозяйства». Работал в лесной промышленности, директором муниципальной теплоснабжающей организации в Парфеньево. Политическую карьеру начал в 2020 году, избравшись в Костромскую областную думу при поддержке справедливороссов.

Окончательное решение о смене главы отделения будет приниматься на партийной конференции в Костроме. Её дата ещё не назначена.

Нынешний глава областного отделения СР Александр Плюснин занял это место в феврале 2020 года. Он является руководителем партийной фракции в заксобрании региона.