Брашов, Румыния, 19 мая, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Представители Национального антикоррупционного бюро Румынии (DNA) предъявили обвинения двоим полицейским из Брашова (Трансильвания), подозреваемым в разглашении профессиональной тайны и незаконной передаче информации о ходе важного расследования. Об этом 19 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейский

По предварительным данным, начальник Бригады специальных операций в Брашове Дорин Ротару и его подчиненная Бьянка-Елена Дымбу могут быть причастны к оповещению третьего лица об осуществлении слежки за ним, а также передачи ему некоторых материалов уголовного дела.

Оба подозреваемых взяты под стражу. Параллельно следствию DNA проводится полицейское служебное расследование. Если вина Ротару и Дымбу будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до одного года и увольнение из рядов полиции.