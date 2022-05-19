Москва, 19 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Россия опережает остальной мир в сфере разработки космических ядерных двигателей как минимум на семь лет, заявил 19 мая гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

YouTube Сборка ядерного буксира

Он подчеркнул, что это опережение легко утратить, если остановить работы по этому проекту.

«Здесь у нас есть фора — лет семь пока, если мы не остановимся», — сказал Рогозин.

Напомним, о разработке ядерного космического буксира в России было заявлено в 2010 году. Буксир предназначен для полётов к Луне и планетам Солнечной системы. Ему присвоено обозначение «Зевс», а научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся в рамках проекта «Нуклон».