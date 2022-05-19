Саратов, 19 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Саратовской области бывшего начальника отделения по вопросам миграции одного из межмуниципальных отделов МВД России признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере»). Суд приговорил экс-руководителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев, сообщает региональное следственное управление СКР.

Суд

Установлено, что 3 февраля 2020 года начальник отделения по вопросам миграции одного из межмуниципальных отделов МВД России по Саратовской области, действуя из корыстных побуждений, получила от гражданина иностранного государства взятку в размере 50 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за незаконное оформление двум лицам вида на жительство, подтверждающего их права на постоянное проживание в России.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области бывший налоговый инспектор осужден и оштрафован за взятку, полученную за содействие переходу с одной системы налогообложения на другую, что позволяло снизить сумму уплачиваемого налога.

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