Вашингтон, 19 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё, передаёт 19 мая Reuters.

(сс)marcn Джо Байден

Сообщается, что встреча была посвящена подготовки к вступлению двух стран к вступлению в НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции опасно для России не само по себе, Москва будет соответствующим образом реагировать в случае расширения военной инфраструктуры альянса на эти территории.