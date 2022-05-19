Пловдив, Болгария, , 17:16 — REGNUM По меньшей мере пять составов были вынуждены прекратить движение на крупнейшей железнодорожной магистрали Болгарии из-за хулиганской выходки на линии София — Свиленград в районе населенного пункта Крумово в Пловдивской области на юге Болгарии. Об этом 19 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Стоп-кран Leonid Dzhepko

По предварительным данным, пассажир поезда Свиленград — Пловдив самовольно дернул рычаг стоп-крана, остановив состав на особо опасном участке пути. При этом пояснить свое поведение хулиган не смог.

В связи с инцидентом остановлены пять междугородных и несколько пригородных поездов. Несколько рейсов были отменены. Ведется расследование. Виновнику происшествия грозит крупный штраф.

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