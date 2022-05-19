Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:14 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области вынесли приговор беглецу из колонии. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ранее этот гражданин, имеющий татуировку смерти, был осуждён к десяти годам заключения за убийство Для отбытия оставшейся части наказания его перевели в колонию-поселение. Но оттуда он сбежал. На следующий день его поймали.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила назначил ему два года лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.