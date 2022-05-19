Москва, , 17:08 — REGNUM Комитет Госдумы по информационным технологиям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ответные меры в отношении иностранных средств массовой информации, действующих на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Вводится возможность зеркального ответа на блокировку СМИ за рубежом.

Законопроект наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать деятельность зарубежных СМИ в России в ответ на запрет российских СМИ за рубежом, то есть отзывать лицензию. Журналист, зарубежный корреспондент могут лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве.

Инициатива является ответом на цензуру российских СМИ за границей.

Ко второму чтению законопроект предполагается доработать, в частности, поправки коснутся регулирования российских СМИ при злоупотреблении ими свободой слова. Ключевым моментом представляется вопрос с досудебной отменой регистрации СМИ — предлагается временное прекращение деятельности до устранения допущенных нарушений, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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