Москва, 19 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информационным технологиям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ответные меры в отношении иностранных средств массовой информации, действующих на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Вводится возможность зеркального ответа на блокировку СМИ за рубежом.

Законопроект наделяет генпрокурора и его заместителей правом запрещать деятельность зарубежных СМИ в России в ответ на запрет российских СМИ за рубежом, то есть отзывать лицензию. Журналист, зарубежный корреспондент могут лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских средств массовой информации, осуществляющих деятельность в иностранном государстве.

Инициатива является ответом на цензуру российских СМИ за границей.

Ко второму чтению законопроект предполагается доработать, в частности, поправки коснутся регулирования российских СМИ при злоупотреблении ими свободой слова. Ключевым моментом представляется вопрос с досудебной отменой регистрации СМИ — предлагается временное прекращение деятельности до устранения допущенных нарушений, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).