Баку, , 18:11 — REGNUM Выступление российской певицы Любови Успенской было отменено в Баку (Азербайджан). Об этом пишет портал Panorama 19 мая.

Любовь Успенская Кадр из интервью для FametimeTV

Как сообщает источник, против проведения концерта высказалась одна из жительниц Баку, сославшись на проармянскую позицию Успенской. Позднее с просьбой отменить мероприятие выступил и блогер Дэвид Агаронов, который также раскритиковал взгляды артистки.

Напомним, что бакинский концерт Любови Успенской должен был состояться 9 октября 2022 года. Провести шоу собирались в местном Конгресс-холле.

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