Баку, 19 мая 2022, 18:11 — REGNUM Выступление российской певицы Любови Успенской было отменено в Баку (Азербайджан). Об этом пишет портал Panorama 19 мая.
Как сообщает источник, против проведения концерта высказалась одна из жительниц Баку, сославшись на проармянскую позицию Успенской. Позднее с просьбой отменить мероприятие выступил и блогер Дэвид Агаронов, который также раскритиковал взгляды артистки.
Напомним, что бакинский концерт Любови Успенской должен был состояться 9 октября 2022 года. Провести шоу собирались в местном Конгресс-холле.
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