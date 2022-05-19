Париж, , 17:04 — REGNUM 19 мая футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте прекратил продажу футболок 23-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что нападающий через несколько дней расскажет, где продолжит игровую карьеру. Ближе всех к подписанию нападающего — мадридский «Реал».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 34-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами. Также нападающий получил десять желтых карточек. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету французского нападающего 10 (6+4) очков по системе гол+пас.