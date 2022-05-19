Париж, 19 мая 2022, 17:04 — REGNUM 19 мая футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте прекратил продажу футболок 23-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе
Sandro Halank

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что нападающий через несколько дней расскажет, где продолжит игровую карьеру. Ближе всех к подписанию нападающего — мадридский «Реал».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 34-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами. Также нападающий получил десять желтых карточек. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету французского нападающего 10 (6+4) очков по системе гол+пас.