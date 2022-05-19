Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Количество американцев, обратившихся за пособиями по безработице, за последнюю неделю значительно выросло, что может отражать падение спроса на рабочую силу, передаёт 19 мая Reuters.

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По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за неделю увеличилось на 21 тысячу и составило 218 тысяч, что стало самым крупным показателем с января. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 200 тысяч.

Отмечается, что рынок труда при этом остается тесным: согласно отчёту министерства, в начале мая в США наблюдалось самое низкое количество безработных людей с конца 1969 года.

Напомним, что в марте количество еженедельных заявок на пособия по безработице в США достигло 53-летнего минимума, составив 166 тысяч заявлений. Эксперты отметили, что острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением заболеваемости COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.

Согласно официальным данным, в последний день марта в США было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.

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