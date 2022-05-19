Вашингтон, 19 мая 2022, 19:03 — REGNUM Количество американцев, обратившихся за пособиями по безработице, за последнюю неделю значительно выросло, что может отражать падение спроса на рабочую силу, передаёт 19 мая Reuters.
По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за неделю увеличилось на 21 тысячу и составило 218 тысяч, что стало самым крупным показателем с января. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 200 тысяч.
Отмечается, что рынок труда при этом остается тесным: согласно отчёту министерства, в начале мая в США наблюдалось самое низкое количество безработных людей с конца 1969 года.
Напомним, что в марте количество еженедельных заявок на пособия по безработице в США достигло 53-летнего минимума, составив 166 тысяч заявлений. Эксперты отметили, что острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением заболеваемости COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.
Согласно официальным данным, в последний день марта в США было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.
Читайте ранее в этом сюжете: В США неожиданно выросло число заявок на пособия по безработице