Солнечногорск, Московская область, 19 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило об открытии регистрации на Всероссийский форум «Территория смыслов». Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Территориясмыслов.рф Территория смыслов

Форум пройдёт в подмосковном Солнечногорске с 5 июля по 5 августа 2022 года и будет включать в себя работу семи профессиональных сообществ. Первое из них, сообщество «Город», пройдёт с 5 по 12 июля. Оно предназначено для молодёжного актива городов, представителей муниципальных органов власти и моногородов, малого бизнеса, структур общественного самоуправления и всех, кто интересуется развитием городских пространств.

Добавим, что подать заявку может любой желающий от 18 до 35 лет, прошедший регистрацию на сайте АИС «Молодёжь России». Регистрация на мероприятие продлится до 30 мая 2022 года.