Вашингтон, 19 мая 2022, 16:58 — REGNUM Президент США Джо Байден принимает в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, сообщают 19 мая американские СМИ.
Отмечено, что приём проходит на фоне совместной заявки этих стран на вступление в блок НАТО.
Видеотрансляция демонстрирует, как Байден встречает этих гостей у Белого дома.
Сообщается, что затем будет проведена трехсторонняя встреча с участием вице-президента США Камалы Харрис, и по её итогам участники выступят с краткими заявлениями для прессы.
Затем Байден отправится в Японию и Южную Корею.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтрального статуса и подали заявку на членство в НАТО.
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