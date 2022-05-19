Вашингтон, 19 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден принимает в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, сообщают 19 мая американские СМИ.

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

Отмечено, что приём проходит на фоне совместной заявки этих стран на вступление в блок НАТО.

Видеотрансляция демонстрирует, как Байден встречает этих гостей у Белого дома.

Сообщается, что затем будет проведена трехсторонняя встреча с участием вице-президента США Камалы Харрис, и по её итогам участники выступят с краткими заявлениями для прессы.

Затем Байден отправится в Японию и Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтрального статуса и подали заявку на членство в НАТО.