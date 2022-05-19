Мадрид, , 16:57 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, руководство мадридского «Реала» планирует продлить контракт с 32-летним немецким центральным полузащитником Тони Кроосом.

Тони Кроос Steindy

По информации источника, «сливочные» хотят предложить Кроосу соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года. Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Тони Кроос принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого полузащитника два гола в одиннадцати встречах.