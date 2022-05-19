Тамбов, 19 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Тамбове завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщила пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Обвинение предъявлено 57-летнему руководителю строительной организации, взявшей на себя обязательства о строительстве 23-этажного многоквартирного дома на улице Советской в Тамбове. Он организовал рекламную кампанию в СМИ и заключил договоры с 19 жителями региона. Они внесли на счет общества с ограниченной ответственностью 30 миллионов рублей.

Следствие считает, что обвиняемый разработал схему по привлечению денежных средств на строительство многоквартирного дома в нарушение действующего законодательства. Дольщики заключали договоры беспроцентного займа на суммы, равные стоимости приобретаемых квартир. Затем, чтобы создать видимость исполнения взятых на себя обязательств, глава стройфирмы заключал договоры об участии в долевом строительстве, а деньги, внесенные по договорам беспроцентного займа, засчитывались в счет оплаты стоимости приобретенной квартиры. При этом руководитель намеренно не сообщал о реальном финансовом положении строительной компании и «имитировал активное строительство дома».

При этом у фирмы не было достаточных собственных средств для строительства. Под дом вырыли котлован и залили фундамент, площадку огородили, и на этом работы прекратились. Руководитель компании в 2017 году пропал. После обращения обманутых дольщиков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемого обвинили в федеральный розыск. В январе 2022 года его задержали в Москве.

Дело передано в суд, обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы. Уже определен новый подрядчик, который достраивает многоэтажный дом для обманутых дольщиков.